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YouTube merkezindeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 22:12 | Son Güncelleme

San Bruno Polis Departmanından yapılan açıklamada, şüpheli Aghdam'ın ailesinin pazartesi günü San Diego polis departmanını arayarak kendisinin cumartesi gününden beri kayıp olduğunu söyledikleri belirtildi - Polisin açıklamasında, saldırıdan önce Aghdam'ın bölgedeki bir atış poligonuna gittiğinin tespit edildiği ifade edildi - ABD basınındaki haberlerde, Aghdam'ın babasının ve erkek kardeşinin polisi uyardığına yer verildi - Olayda yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un ana merkezinde dün yaşanan silahlı saldırıda şüpheli kadının ailesinin polisi uyardığı bildirildi.

Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Bruno kentinde dün meydana gelen, 4 kişinin yaralandığı ve şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın da öldüğü saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı.

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, düzenlenen basın toplantısında, Kaliforniya eyaletinin güneyindeki San Diego şehrinde yaşayan Aghdam'ın ailesinin pazartesi günü San Diego polis departmanını arayarak kendisinin cumartesi gününden beri "kayıp olduğunu" söylediklerini ifade etti.

Ancak, saldırıdan önceki gece Kaliforniya'nın kuzeyindeki Mountain View kenti polis ekipleri tarafından Aghdam'ın arabasında uyurken tespit edildiğini aktaran Barberini, bunun ardından Aghdam'ın kayıp listesinden çıkartıldığı bilgisini paylaştı.

- Olaydan önce poligona gitmiş

Saldırıdan önce Aghdam'ın bölgedeki bir atış poligonuna gittiğinin tespit edildiğini söyleyen Barberini, Aghdam'ın saldırıda 9 mm'lik bir tabanca kullandığını doğrulayıp, silahın kendisine kayıtlı olduğunu belirtti.

Barberini, saldırıdan önce Aghdam'ın arabasını bölgedeki bir iş yerine park ettikten sonra, YouTube'un ana merkez kampüsüne bir otopark garajını kullanarak giriş yaptığının belirlendiğini dile getirdi.

Aghdam'ın bütün sosyal medya hesaplarının soruşturma kapsamında incelendiğini vurgulayan Barberini, Aghdam'ın YouTube'un politikalarını ve uygulamalarını eleştirdiği için saldırıyı gerçekleştirdiğine inanıldığını söyledi.

Barberini, olayda şu anda başka bir şüphelinin olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, federal yetkililer, Kaliforniya eyaletinin güneyinde şüpheliyle ilgili olduğu tahmin edilen iki evde arama yürüttüklerini bildirdi.

- Babası ve erkek kardeşi polisi uyarmış

Bu arada ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Aghdam'ın babası Ismail Aghdam'ın kızının kayıp olduğunu bildirmesinin ardından, polise YouTube'un ana merkezine gidebileceğini çünkü şirket hakkında sürekli şikayet ettiğini ve firmadan "nefret ettiğini" söylediğine yer verildi.

Haberlerde, Aghdam'ın erkek kardeşi Shahran Aghdam'ın da kız kardeşinin Mountain View kentinde olduğunun öğrenilmesinin ardından, buranın YouTube ana merkezine yakın olması nedeniyle polisi uyardığı vurgulandı.

Dün basında yer alan haberlerde, Aghdam'ın Ocak 2017'de kendi YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi.

Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Ayrıca haberde, dün YouTube'un ana merkezinin otoparkından çekilen aracın Aghdam'a ait olduğu, 2014'te YouTube üzerinden yaptığı bir paylaşımda Aghdam'ın "Et, cinayettir." yazan aracının vejetaryen karşıtı kişiler tarafından tahrip edildiğini söylediğine yer verildi.

- 2 yaralının durumu ağır

San Francisco General Hastanesinden dün yapılan açıklamada, yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Tedavi altındaki diğer bir kişinin de olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bildirildi.

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