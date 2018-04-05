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YouTube merkezindeki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 03:32 | Son Güncelleme

San Bruno Polis Departmanı, şüpheli olarak tanımlanan kadının önce rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı, daha sonra intihar ettiğinin belirlendiğini duyurdu - Mountain View Polis Departmanının açıklamasında, saldırıdan önceki gece şüpheli Aghdam'ın aracında uyurken bulunduğu ve polis memurlarıyla sakin şekilde konuştuğu aktarıldı

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un ana merkezinde dün rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaralayıp daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtilen kadınla ilgili olaydan bir gece öncesine ait detaylar ortaya çıktı.

San Bruno Polis Departmanından yapılan açıklamada, şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın önce rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Mountain View Polis Departmanından yapılan açıklamada ise saldırıdan önceki gece YouTube ana merkezine 30 mil (48 kilometre) uzaklıkta bir otoparkta Aghdam'ın aracının tespit edildiği aktarıldı.

Kayıp listesinde olduğu için polis memurlarının araca giderek Aghdam'la konuştuğu ifade edilen açıklamada, konuşma süresince Nasim Najafi Aghdam'ın "sakin" olduğu ve memurların sorularına karşı yardımcı bir tavır takındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, polis memurlarıyla 20 dakika süren konuşması esnasında Aghdam'ın YouTube'dan bahsetmediği, kendisine veya başka insanlara karşı zarar verme düşüncesi içinde olmadığının da anlaşıldığı aktarıldı.

- Babası ve erkek kardeşinin polisi uyardığı iddiası

Ayrıca açıklamada, babası ve erkek kardeşinin Aghdam'ın şiddete başvurabileceğine dair polise açık bir uyarıda bulunmadığı öne sürüldü.

Aghdam'ın saldırıdan önceki gece polis memurlarıyla konuşmasının ardından polisin babasını telefonla aradığı bilgisi verilen açıklamada, babanın "endişeli davranmadığı" ifade edildi.

Telefon konuşmasından 1 saat sonra babanın tekrar polisi aradığına yer verilen açıklamada, bu kez babanın, son zamanlarda YouTube'dan kaldırılan videoları hakkında kızının üzgün olduğu bilgisini polisle paylaştığı duyuruldu.

- Olay

YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde dün silah sesleri duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti. Polisin yaptığı incelemede, olayda bir kadının öldüğü, 3'ü tabancayla vurulan 4 kişinin yaralandığı belirlenmişti. Şüphelinin kimliği 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olarak açıklanmıştı.

Silahla vurulan yaralılardan 36 yaşındaki erkeğin durumunun kritik olduğu, 32 yaşındaki kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyurulmuştu. Tedavi altındaki diğer bir kişinin olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bildirilmişti.

Basında yer alan haberlerde, Aghdam'ın Ocak 2017'de YouTube kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendisine ait Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtilmişti.

Filtrelemenin ardından Aghdam'ın kanalının izlenme sayısında düşüş görüldüğünü iddia ettiğine yer verilen haberlerde, Şubat 2017'de Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Nasim Najafi Aghdam'ın "YouTube'da eşit büyüme fırsatı yok." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.

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Nasim Najafi Aghdam polis silahlı saldırı youtube

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