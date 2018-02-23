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YouTube, TSK'nın Afrin videosunu sildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 07:52 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'e terörist, silah ve mühimmat taşıyan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçlık konvoyun şehrin 15 kilometre uzağında vurulduğunu açıkladı. Görüntüler aynı zamanda YouTube'a da yüklendi. Ancak YouTube, videoyu 'rahatsız edici içeriğe sahip olduğu' gerekçesiyle kaldırdı.

Genelkurmay Başkanlığından, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği ve kentten 15 kilometre kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoyun, Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu konvoyun şehirden 15 kilometre kadar uzakta olduğu sırada kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu duyuruldu.

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Ayrıca açıklamada, "Harekat sırasında yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir." ifadesine yer verildi.

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YOUTUBE VİDEOYU SİLDİ

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'e doğru ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurmasına ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitesi Youtube üzerinden paylaşıldı. Vurularak imha edilen konvoyun üzerinden kalkan duman bulutu kameraya yansıdı. Ancak YouTube, videoyu 'rahatsız edici içeriğe sahip olduğu' gerekçesiyle kaldırdı. Videoya ulaşmak isteyenlerin karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" uyarısı çıkıyor.

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AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK Afrin Afrin operasyonu youtube PKK DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
TÜRK ün TÜRKten başka dostu yoook yok yok
onun bunun çocukları.terörist videosu yayınlarsın ama
Ordumuzu Allah korusun.
you tube de rahatsız olunacak düzünelerce video bulurum ecnebi çocuğu bu video dan mı rahatsız olmuş allahın izniyle daha çok rahatsız olcaklar allah askerimize zeval vermesin yardımcısı olsun
bir yerlere dokundu herhalde
youtubenin sahipleri rahatsız olmuşlarsa doğru yoldayız. helal olsun saana Türkiyem TSK m....
HELAL OLSUN BE. KAFİRLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!
yotub u yüneteb kimler pek inanmadım bu habere
@ali_kacmaz_1999 sen yorum yapma..
Ne yapmışlaroyle resmen şov acımak yok bom bom....
Birilerini rahatsız etmiş olacağız ama anlasınlar bizimle uğraşanlar dün de rahat yüzü görmedi bugün de göremez!
bu görüntüde hiçbir şey yok ki bir yere bomba atmışlar ne olduğu belirsiz
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, HEPİNİZ BİRER ASLANSINIZ.NE MUTLU SİZİ DOĞURAN ANALARA.
demekki o youtubculara iyi batmış daha batırmaya devam edeceğiz
ne bekliyorsunuz ki Yahudi ye ait bir olan kurulustan
gene koyunlara ithafen yapılmış bir haber.baksaniza yorumcular nasılda gaza gelmiş işte b7 cahiller olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeZ:)
ABD niye rahatsız biliyormusunuz uydu ile vurucu silahların tam kordinatlı çalışması beyinleri bu yüzden durdu sadece kendilerinde var sandılar bu gücü öyele aptallarki beyin göcünü neden oraya yollandığını hala cöazemediler ve rahatsızlar acaba türkler sistemimze ne yüklediler diye..
Temizlik şart
nesi tahatsız etmiş, teröristin vurulmasımı? youtube yöneticileride teröristtir de ondan...
Sizi Rahatsız etmeye devam edeceğiz 40 yıldır akıtılan kanın hesabı soruluyor son törörist geberene kadar mehmetçik devam edecek
Bir sürü yüksek oranda şiddet içeren videoları onları raharsız etmiyor demek ki!Battı zahar.
youtube olarak bu ülkenin sırtından milyon dolarlar kazanacaksın sonra TSK nın kahramanlıklarını yayından kaldıracaksın ! gerekçe olarakta uygunsuz diyeceksin ! fazla değil bir ay kapatılsın Türkiyede akılları başlarına gelir
Oh oh oh sabah sabah kendime geldim vallahi. Hevalcanlar uçuyor. Rabbim Mehmetçiklerimizi korusun.
teröristlerin videolarını yayınlarken hiç rahatsız olmadınız ... ha youtube...
ben hic rahatsiz bulmadim aksine icimin yaglari eridi
İnşallah haber doğrudur.tsk mız paylaştıysa doğrudur elbet ama vurulan yerdeki karanlık sahaya 30-40 araç sığarmı onu çözemedim ve niye vurulmadan önceki görüntü yok.
daha çok rahatsız olacaksınız merak etmeyin...
youtbe u rahatsız etmiş kardeşlerini vurmamız
Rahatsız olanlarıda vurun..
Youtube ne yaa kendi uluslararası Video paylaşım sitelerimizden verelim böyle yayınları.
youtube kapatılsın
@gicikneo komple internet kapatılsın. havuz medyamız bize yeter.
bundan 2 yıl öncesine kadar pkk, fetö gibi teröristlerin haber yapılmasını da bizim hökümet engelliyordu, bunları haber yapan yanıyordu. ne ilginç benzerlik.
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