YouTube yıldızları çocuklara kilo aldırabilir

YouTube yıldızlarının, çocukları sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeye teşvik ediyor olabileceği bildirildi.
Liverpool Üniversitesi tarafından yapılan ve Avrupa Obezite Kongresinde sunulan çalışmada, YouTube'da popüler videoları izleyen çocukların, izlemeyenlerden yüzde 26 daha fazla yağlı atıştırmalık tükettiğini ortaya koydu.
Çalışma çerçevesinde Instagram'da 10,9 milyon takipçisi bulunan Zoella ve 4,6 milyon takipçiye sahip Alfie Deyes gibi sosyal medya yıldızlarına çocukların verdiği tepkiler incelendi.
Araştırmacılar, 176 çocuğu 3 gruba ayırarak, ünlülerin sağlıksız atıştırmalık tüketen, sağlıklı beslenen ve bir şey yemezken çekilen resimleri gösterildi.
Daha sonra çocuklara üzüm, havuç, çikolata ve şeker dahil çeşitli atıştırmalıklar önerildi.
Araştırmada, ünlülerin sağlıksız atıştırmalık tüketen resimleri gösterilen çocukların ortalama 448 kalori, bu resimlere bakmayan gruptakilerin ise 357 kalori aldığı gözlendi.
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