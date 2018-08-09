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Yozgat Belediyesinden 8 çifte 08.08.2018 sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 00:26 | Son Güncelleme

Yozgat Belediyesince düzenlenen 19. Sürmeli Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 8 çifte binlerce kişi önünde toplu nikah kıyıldı

Yozgat Belediyesince düzenlenen 19. Sürmeli Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplu nikah töreninde evlenen 8 çift, 08.08.2018 tarihinde dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin önünde düzenlenen törende, çiftlerin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan kıyarken, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de şahitlik yaptı.

Çiftlere evlilik cüzdanlarını Yurtnaç ve Başer takdim etti. Tören sonrası Yozgatlı ses sanatçısı Mümin Sarıkaya da konser verdi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, evliliğin insan hayatındaki önemine işaret etti.

Özel bir olayın özel bir günde gerçekleşmesinin güzel olduğunu anlatan Yurtnaç, "2018'in 8. ayının 8'inde 8 çiftimizin nikahını kıydık. Allah mutlu ve bahtiyar etsin, Allah hayırlı evlatlar nasip etsin. Belediye Başkanımıza da bu yaptığı güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise 08.08.2018 tarihinin önemine değinerek, "Gençlerimizin mutluluklarına şahitlik ettik. Hem gençlerimiz açısından hem bizim açımızdan, hem de Yozgatlılar açısından unutulmaz bir hatıra olacaktır." ifadesini kullandı.

Düzenlenen törenle dünyaevine giren Ömer Özer, bunun kendileri için sürpriz olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey hiç aklımızda yoktu. Çok şaşırdık. Geldik, nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz. Bugünü istesek yaşayamazdık. Sağ olsunlar bize bugünü yaşattılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ömer Özer'in eşi Hacer Özer de mutluluğunu dile getirerek, "Normal herkes gibi nikahımızın kıyılacağını düşünmüştük. Ama hiç unutulmayacak bir anımız oldu, herkese teşekkür ederim." dedi.

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