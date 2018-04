İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de huzur, siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin yönetim ve bunun doğurduğu güven ortamının olduğunu belirterek, "Türkiye öyle kazandı ve öyle de kazanacaktır. Bunları korumamız lazım." dedi.

Bozdağ, Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, konfederasyonun bugün doğduğunu ve yola çıktığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Bugün Yozgat kütüğüne kayıtlı yer yüzündeki insan sayısının 1,5 milyonu biraz aştığını dile getiren Bozdağ, bunun yaklaşık 500 binini yurt dışındaki Yozgatlıların oluşturduğunu ve Türkiye'nin değişik bölgelerinde çok sayıda hemşehrilerinin yaşadığını, bunların da hem ekmeğini kazandığını hem de yaşadıkları şehrin gelişmesine, değişmesine çok büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, bununla iftihar ettiğini, her ilde, her alanda başarılı olan kişiler arasında Yozgatlıları gördüklerini belirterek, "Bulunduğumuz yerlere de kök salmalıyız. Bütün hemşehrilerim nerede olursa olsunlar, 'Bizim için her yer Trabzon' gibi, 'Bizim için her yer Yozgat' demeli ve o anlayış içerisinde, büyük gayretle yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.