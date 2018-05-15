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Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

Ramazan ayı bereketiyle geldi. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı için Yozgat imsakiyesi haberimizde. Ramazan imsakiyeleri, Yozgat iftar saati - imsak vakti ile tüm namaz vakitleri yer almaktadır. Böylece, bu gece kılınacak ilk teravih namazı vaktini, sahur için imsak vaktini ve ilk orucu açacağımız iftar saatini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İşte Yozgat Ramazan imsakiyesi 2018...

Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan, 15 Mayıs Salı gecesi teravih namazı ile başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlar tutulacak ve iftar saati beklenmeye başlanacak. Yozgat, ilk teravih namazı için camileri doldurduktan sonra Ramazan davulcusu ile sahura kalkacak ve imsak vaktine kadar sahurunu yapacak. Daha sonra ise iftar saati öncesinde ekmek fırınları önünde Ramazan pidesi için tatlı bir telaş başlayacak. İmsak vakti, iftar saati ve namaz vakitlerini rahatlıkla görebileceğiniz Yozgat Ramazan imsakiyesi haberimizde.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:35 05:18 12:43 16:36 19:56 21:32
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:34 05:18 12:43 16:36 19:57 21:33
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:32 05:17 12:43 16:36 19:58 21:35
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:31 05:16 12:43 16:36 19:59 21:36
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:30 05:15 12:43 16:37 20:00 21:37
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:28 05:14 12:43 16:37 20:00 21:39
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:14 12:43 16:37 20:01 21:40
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:13 12:44 16:37 20:02 21:41
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:44 16:38 20:03 21:43
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:12 12:44 16:38 20:04 21:44
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:23 05:11 12:44 16:38 20:05 21:45
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:22 05:10 12:44 16:39 20:06 21:46
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:21 05:10 12:44 16:39 20:06 21:48
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:20 05:09 12:44 16:39 20:07 21:49
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:19 05:09 12:44 16:39 20:08 21:50
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:18 05:08 12:44 16:40 20:09 21:51
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:08 12:45 16:40 20:09 21:52
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:16 05:07 12:45 16:40 20:10 21:53
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:15 05:07 12:45 16:40 20:11 21:54
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:14 05:07 12:45 16:41 20:11 21:55
21 05 Haziran 2018 Salı 03:14 05:06 12:45 16:41 20:12 21:56
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:13 05:06 12:45 16:41 20:13 21:57
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:13 05:06 12:46 16:41 20:13 21:58
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:12 05:06 12:46 16:42 20:14 21:59
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:12 05:05 12:46 16:42 20:15 22:00
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:11 05:05 12:46 16:42 20:15 22:01
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:11 05:05 12:46 16:42 20:16 22:01
28 12 Haziran 2018 Salı 03:11 05:05 12:47 16:43 20:16 22:02
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:05 12:47 16:43 20:17 22:03
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:10 05:05 12:47 16:43 20:17 22:03

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayında tutulacak olan oruçlar sadece bedenin aç bırakılması olarak görülmemelidir. Tutulan oruç ile yaşanacak açlık sayesinde insanlar yoksul insanların halini daha iyi anlar. Böylece onlara karşı daha fazla yardım eder. Oruç ile yaşanan açlık aynı zamanda Allah’ın sunmuş olduğu nimetlerin de kıymetinin anlaşılmasını sağlayarak, şükür edilmesini sağlar.

Merhamet duygularının geliştiği bu mübarek ayın başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem ateşinden kurtuluştur. Ramazan ayında Allah, Müslümanların gündüzleri oruç tutmasını farz kıldı. Geceleri de ibadet edilmesini nafile kıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘’ Bir kimse inanarak ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.’’ buyurmuştur. Bu sözü ile de orucun ne kadar çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Yine oruç tutanlar ile ilgili olarak da ‘’Oruç tutanın duası reddedilmez.’’ demiştir.

ORUÇ TUTMAK İÇİN SAHURA KALKMAK ŞART MI?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

RAMAZAN DUASI

'Allahummerzugnî fîhi fazle leylet'il-gadri ve sayyir umûrî fîhi min'el-usri ile'l-yusr, vegbel meazîrî ve hutta anni'z-zenbe ve'l-vizr, ya raûfen bi-ibadih'is-salihîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana kadir gecesinin sevabını lütfeyle; işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür; mazeretlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü vebalı üzerimden kaldır; ey salih kullarına şefkatli olan!

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.

YALOVA CAMİLERİ


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