Yozgat iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan, 15 Mayıs Salı gecesi teravih namazı ile başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlar tutulacak ve iftar saati beklenmeye başlanacak. Yozgat, ilk teravih namazı için camileri doldurduktan sonra Ramazan davulcusu ile sahura kalkacak ve imsak vaktine kadar sahurunu yapacak. Daha sonra ise iftar saati öncesinde ekmek fırınları önünde Ramazan pidesi için tatlı bir telaş başlayacak. İmsak vakti, iftar saati ve namaz vakitlerini rahatlıkla görebileceğiniz Yozgat Ramazan imsakiyesi haberimizde.

YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:35 05:18 12:43 16:36 19:56 21:32 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:34 05:18 12:43 16:36 19:57 21:33 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:32 05:17 12:43 16:36 19:58 21:35 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:31 05:16 12:43 16:36 19:59 21:36 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:30 05:15 12:43 16:37 20:00 21:37 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:28 05:14 12:43 16:37 20:00 21:39 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:27 05:14 12:43 16:37 20:01 21:40 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:26 05:13 12:44 16:37 20:02 21:41 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:25 05:12 12:44 16:38 20:03 21:43 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:24 05:12 12:44 16:38 20:04 21:44 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:23 05:11 12:44 16:38 20:05 21:45 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:22 05:10 12:44 16:39 20:06 21:46 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:21 05:10 12:44 16:39 20:06 21:48 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:20 05:09 12:44 16:39 20:07 21:49 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:19 05:09 12:44 16:39 20:08 21:50 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:18 05:08 12:44 16:40 20:09 21:51 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:17 05:08 12:45 16:40 20:09 21:52 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:16 05:07 12:45 16:40 20:10 21:53 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:15 05:07 12:45 16:40 20:11 21:54 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:14 05:07 12:45 16:41 20:11 21:55 21 05 Haziran 2018 Salı 03:14 05:06 12:45 16:41 20:12 21:56 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:13 05:06 12:45 16:41 20:13 21:57 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:13 05:06 12:46 16:41 20:13 21:58 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:12 05:06 12:46 16:42 20:14 21:59 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:12 05:05 12:46 16:42 20:15 22:00 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:11 05:05 12:46 16:42 20:15 22:01 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:11 05:05 12:46 16:42 20:16 22:01 28 12 Haziran 2018 Salı 03:11 05:05 12:47 16:43 20:16 22:02 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:10 05:05 12:47 16:43 20:17 22:03 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:10 05:05 12:47 16:43 20:17 22:03

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayında tutulacak olan oruçlar sadece bedenin aç bırakılması olarak görülmemelidir. Tutulan oruç ile yaşanacak açlık sayesinde insanlar yoksul insanların halini daha iyi anlar. Böylece onlara karşı daha fazla yardım eder. Oruç ile yaşanan açlık aynı zamanda Allah’ın sunmuş olduğu nimetlerin de kıymetinin anlaşılmasını sağlayarak, şükür edilmesini sağlar.

Merhamet duygularının geliştiği bu mübarek ayın başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem ateşinden kurtuluştur. Ramazan ayında Allah, Müslümanların gündüzleri oruç tutmasını farz kıldı. Geceleri de ibadet edilmesini nafile kıldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ‘’ Bir kimse inanarak ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek, Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.’’ buyurmuştur. Bu sözü ile de orucun ne kadar çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Yine oruç tutanlar ile ilgili olarak da ‘’Oruç tutanın duası reddedilmez.’’ demiştir.