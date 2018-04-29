Yozgat Konfederasyonu 1. Olağan Genel Kurulu

İktidar olmak isteyenlerin, sadece kendi evindekilerin alkışını değil, bütün evlerdeki alkışları alacak bir politikaya dönmek zorunda kalacağını vurgulayan Bozdağ, bunun Türkiye'yi daha çok birliğe, iyiliğe götüreceğini, istikrarın daha güçlü ve kalıcı olacağını anlattı.

"Bu sistemle, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü, siyasi istikrarı, güçlü istikrarı, sistem gereği hem anayasaya hem de doğrudan millete sigortalamıştır. Şimdi sigortanın sahibi aziz millettir. Bu millete rağmen kimsenin bu milletin sigortasını attırması ve bu düzeni bozması mümkün değil. Onun için 2018'in 24 Haziran'ında sistem hayata geçmesin diye herkes uğraşıyor. Boşuna uğraşıyorlar, Allah'ın izniyle bu millet sisteme 'evet' dedi. Haziran'ın 24'ünde de Cumhur İttifakıyla beraber bu sistem hayata geçecektir. Avrupası, Amerikası; Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçimini kendi cumhurbaşkanı gibi görenler, hepsi telaşlı. Biz hep söylüyoruz, 'Biz Almanya cumhurbaşkanı seçmiyoruz.' diye, 'Amerika'ya başkan seçmiyoruz. Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine başkan seçmiyoruz. Biz Türkiye'ye başkan seçiyoruz, Türkiye'ye cumhurbaşkanı seçiyoruz.'

Hiç ama hiç kimsenin Türkiye'nin seçimlerine söz söyleme hakkı da yok müdahale etme hakkı da yok. Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. Tayyip Erdoğan düşmanlığında ittifak bile yapamadılar. Türkiye'nin geleceğini, düşmanlıkta ittifak arayışı içerisinde olanların planlaması, bu millete yapılabilecek en büyük kötülük olur ama Rabbim, izin vermedi. Gördünüz, inşaat demirleri ellerinde kaldı, başlarının üzerine yıkıldı gitti. Perişan oldular. Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklardır."

Bozdağ, milletin talimatçılara geçit vermediğine, bunu anlamayanların olduğuna dikkati çekerek, "Ayın 24'ünde bir daha, bir daha, bir daha anlatacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin kurduğu, esasında milletin değerlerine sahip olan bu iki büyük hareketin ortaya koyduğu bu oluşum, milletimizden büyük destek aldı." ifadelerini kullandı.

- "Kendinin bile haberi yok"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 24 Haziran için hazırlık yapıldığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi ben zaman zaman diyorum ki 'Türkiye'nin cumhurbaşkanı bu Kılıçdaroğlu olsa şurada da bir yangın falan olsa, bu yangına nasıl müdahale edelim, kimin eliyle müdahale edelim diye karar verene kadar her taraf kül olur, duman olur gider, perişan oluruz.' Ya bunlar daha adayın kim olacağına dahi karar veremediler. Suriye'de bir problem var, Irak'ta bir problem var, PKK'sı var, DEAŞ'ı var, iti var, kopuğu var, affedersin, bu millete saldıranı var, bunlarla ilgili kararı hızlı vereceksin, hızlı ve hızlı uygulayacaksın ama seçim geldi, 'Cumhurbaşkanı adayı kim?' daha kendi dahi bilmiyor. 'Karımın haberi yok' diyor vallahi kendinin de haberi yok. Haberi olsa bizim basın çok mahirdir, yani gizli bir şey onlardan yapılamaz, yazmıyorlarsa efendiliklerinden yazmıyorlar. Ama böyle bir haberi bilseler anında manşetlere çekerler eminim. Şimdi bizim basın bile Kılıçdaroğlu'nun yanından yakınından bir sızıntı tespit edemediyse Kılıçdaroğlu'nun kafasında da böyle bir şey yok. İşin doğrusu kendinin bile haberi yok. Yani seçim geldi herhalde seçimden sonra başkan adaylarını açıklayacaklar. Allah bunlara ve bunların yönetimine bu Türkiye'yi mecbur bırakmasın."