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Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:45 | Son Güncelleme

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Yozgat ve Kırşehir'deki okulların çevrelerinde, park ve bahçelerde satıldığının belirlenmesi üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Üç ildeki operasyonda F.A, H.A, M.A, H.A, H.Ö.K. ve Ü.H. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet narkotik uyuşuturcu Yozgat

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