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Yozgat Şeker Fabrikası’nda çalışan taşeron işçiler kadro istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Yozgat Şeker Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 110 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptılar.Fabrikada çalışan taşeron işçileri adına açıklama yapan Adnan Gözübüyük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslerini duyacağına inandıklarını söyleyerek, "5 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımızın ’Kamuda taşeron sorununu bitiriyoruz, artık bu aradaki komisyoncular, taşeronlar ortadan kalkıyor’ açıklamasıyla çok sevinerek birbirimize ’hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik.

Yozgat Şeker Fabrikası’nda çalışan yaklaşık 110 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptılar.
Fabrikada çalışan taşeron işçileri adına açıklama yapan Adnan Gözübüyük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seslerini duyacağına inandıklarını söyleyerek, "5 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımızın ’Kamuda taşeron sorununu bitiriyoruz, artık bu aradaki komisyoncular, taşeronlar ortadan kalkıyor’ açıklamasıyla çok sevinerek birbirimize ’hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Bu sıkıntılı çalışma sisteminden kurtulacağımızı, günü geldiğinde ekmeğimizin elimizden alınma ihtimalinin kalmayacağını ve artık haklarımızın verileceğini düşünerek çok sevinmiştik. Eşlerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz de rahat bir nefes almıştı. Çünkü artık söz verilmişti. 2 yıldır süre gelen sabırlı ve umutlu bekleyişimiz sonunda bitmişti. 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile büyük bir şok yaşadık. Kadro alamamıştık. Bütün bunların üzerine şeker fabrikalarının özelleştirilmesi haberleri ile bir kez daha yıkıldık" dedi.
Gözübüyük sözlerine şöyle devam etti.
"Bizler 12 ay sürekli çalışan ve KİT’lere kadro verilmemesinden dolayı mağdur edilen Yozgat Şeker Fabrikası’nda 111, diğer özelleşen 14 şeker fabrikalarında ise toplam bin 675 kişiyiz. Başbakanımız ve hükümet yetkilileri fabrikalarla ilgili açıklamalar yapıyor ancak bu açıklamaların hiçbirinde taşeron işçilerinin adı geçmiyor, çalışanlar mağdur edilmeyecek denildiği halde bizleri hiç kimse görmüyor ve duymuyor. Bizim de bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz, çocuklarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz var ama bunların hepsi bir çırpıda silinip atılıyor. Mademki çalışanlar mağdur olmayacak deniliyor, O zaman 1 milyon taşerona verilen kadroya bizlerin de dahil olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki hassasiyetine güveniyor, yetkili kişilerden resmi bir açıklama yapılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldılar.

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