Yozgat TSO’da yeni başkan Sinan Çelik oldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri tamamlandı. Seçimlere beyaz liste ile giren Sinan Çelik yeni başkan oldu.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Taylan Alakoç, Sinan Çelik ve Fatih Yılmaz kendi mesleklerinde komite seçimleri için yarıştı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olağan genel kurulda meslek komitesi seçimleri tamamlanırken, adaylardan Sinan Çelik ve Taylan Alakoç, kendi komitelerinde seçilmeyi başardı. Sandıkların açıklanmasıyla birlikte TSO’da 21 meclis üyesi belirlendi. Seçimlerde Sinan Çelik ve Taylan Alakoç kendi komitelerinden seçilmeyi başardı. Diğer aday Fatih Yılmaz ise meslek grubundan çıkamadı.

Oylamada 8 gruptan 4’ünü Sinan Çelik, 4’ünü ise Taylan Alakoç grubu kazandı. Bu sonuca göre, TSO’nun 22 meclis sandalyesinden 11’ini Sinan Çelik, 10’unu ise Taylan Alakoç kazandı. Sandıktan çıkan sonuçların sonucunda TSO seçimlerinde ipi Sinan Çelik ve ekibi göğüsledi. Yozgat Ticaret Odası seçimlerinden meslek guruplarından çıkan yeni meclis üyeleri, önümüzdeki hafta toplanarak hem oda meclisi, hem de ticaret odası yönetiminde görev alacak yöneticileri belirleyecekler.