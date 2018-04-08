Yozgat TSO’da yeni başkan Sinan Çelik oldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri tamamlandı. Seçimlere beyaz liste ile giren Sinan Çelik yeni başkan oldu.
Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Taylan Alakoç, Sinan Çelik ve Fatih Yılmaz kendi mesleklerinde komite seçimleri için yarıştı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olağan genel kurulda meslek komitesi seçimleri tamamlanırken, adaylardan Sinan Çelik ve Taylan Alakoç, kendi komitelerinde seçilmeyi başardı. Sandıkların açıklanmasıyla birlikte TSO’da 21 meclis üyesi belirlendi. Seçimlerde Sinan Çelik ve Taylan Alakoç kendi komitelerinden seçilmeyi başardı. Diğer aday Fatih Yılmaz ise meslek grubundan çıkamadı.
Oylamada 8 gruptan 4’ünü Sinan Çelik, 4’ünü ise Taylan Alakoç grubu kazandı. Bu sonuca göre, TSO’nun 22 meclis sandalyesinden 11’ini Sinan Çelik, 10’unu ise Taylan Alakoç kazandı. Sandıktan çıkan sonuçların sonucunda TSO seçimlerinde ipi Sinan Çelik ve ekibi göğüsledi. Yozgat Ticaret Odası seçimlerinden meslek guruplarından çıkan yeni meclis üyeleri, önümüzdeki hafta toplanarak hem oda meclisi, hem de ticaret odası yönetiminde görev alacak yöneticileri belirleyecekler.
Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum