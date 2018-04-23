Yozgat’ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrıma Yozgat’ta da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri Bozok Ortaokulu bahçesinde devam etti. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

23 Nisan coşkusunu bazı çocuklar düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlarken bazıları ise bu coşkudan haberdar olmasına rağmen eğitim masraflarını karşılamak için su ve pamuk şekeri satarak 23 Nisan’ı geçirdiler.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sergilenen gösteriler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Yozgat’ta okullar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.