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Yozgat'ta 8 milyon yıllık fosil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:33 | Son Güncelleme

Tarlasını sürerken bir çiftçi tarafından bulunan ve yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili, müze yetkililerine teslim edildi

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu.

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye alındığını bildirdi.

Kentin değişik yerlerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, "Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı." diye konuştu.

Şenyurt, fosilin 8 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Artık mamutun iskeleti tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönemde yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını umuyoruz. Fosiller birçok müzede sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik müzelerde sergilenen çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinazor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişiyle ilgili çalışmaları geliştireceğiz."

Fosili tarlasında bulan çiftçi Alper Düşünceli de tarlasını işlerken pulluğa bir taşın takıldığını anlattı.

Taşı incelediğinde diş yapısını fark ettiğini ifade eden Düşünceli, "Ben de ilgili kurum olarak bu fosili müze müdürlüğümüze teslim ettim. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fosil müze Yozgat

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