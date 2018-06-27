Yozgat'ta biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
100. Yıl Mahallesi'nde, Rafet Irkılmaz idaresindeki 66 HP 016 plakalı otomobil ile Murat Aygar'ın kullandığı 66 13 363 plakalı biçerdöverle çapıştı.
Otomobilde bulunan Şuayip Öztürk, Resmiye Önel, Hiranur Önel ve Habibe Koçak yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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