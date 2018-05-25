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Yozgat'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

Yozgat'ta cinayet

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cihanşarlı köyünde T.Ç. (48) ile Erdal Ekinci (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ekinci, pompalı tüfekle göğsünden vurularak yaraladı.

Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen köy sakinleri, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
av tüfeği cinayet Yozgat

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