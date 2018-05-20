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Yozgat'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Yozgat'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle rögarlar tıkanınca yollar adeta göle döndü.

Trafikteki sürücüler güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise arıza yaparak yolda kaldı.

Vatandaşlardan Adnan Ertuğrul, yağmurun aniden bastırdığını ve ardından dolu yağdığını söyledi.

İftar yapmak için Çamlık Milli Parkı'na giden vatandaşlardan Furkan Yıldız ise aniden yağan yağmur ve ardından başlayan dolu nedeniyle eve dönmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolu yağmur Yollar Yozgat

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