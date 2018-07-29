HABER

Yozgat'ta düğünde maganda kurşunu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Biri 5 yaşında çocuk 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili damadın 5 arkadaşı gözaltına alındı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İnönü köyündeki bir düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla havaya ateş edildi.

Seken mermilerin isabet ettiği 5 yaşındaki Yaren Yağız ve Davut Yılmaz (55) yaralandı.

Ambulanslarla Çayıralan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Yaren Yağız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, tabancayla havaya ateş ettiği iddia edilen ve düğün için Kayseri'den geldikleri belirlenen damadın 5 arkadaşını gözaltına aldı.

PARTNERYeni hayatYeni hayat
Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çayıralan düğün maganda kurşunu Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken damadı Bakan Albayrak uyudu

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

İYİ Partililerin inadı sonuç getirdi! Meral Akşener tekrar göreve döndü!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Koray Aydın'dan inanılmaz Devlet Bahçeli gafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine çok sert cevap!

Erdoğan'dan Trump'ın tehdidine çok sert cevap!

Koray Aydın'dan Devlet Bahçeli gafı açıklaması

Koray Aydın'dan Devlet Bahçeli gafı açıklaması

Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Manisa'da komutlarına uymayan köpeğini tokat yağmuruna tuttu! O görüntüler sonrası başına ödül konuldu!

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Trump'ın tehditleri sonrası ABD’den Türkiye ile ilgili bir açıklama daha: Rahip Brunson konusunda girişimler sürecek

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

Bakırköy'de bir polis memuru intihar etti

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

KYK borçları silinecek mi? Mahkeme KYK borcunu iptal etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.