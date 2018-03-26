Yozgat’ta Kütüphane Haftası kutlandı

Yozgat’ta 54’üncü Kütüphane Haftası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen programla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır kitap okumanın önemine değinerek,"Kitap medeniyet ve kütüphane bunlar ayrılmaz parçalar. Nerede kitap çok yoğun okunup yazılıyorsa orada güçlü bir medeniyet oluşmuş, nerede güçlü bir medeniyet varsa insanlar huzur ve barışı sağlayabilmişler. Demokrasinin güzelliklerinden faydalanabilmişledir." dedi.
Konuşmanın ardından İl Halk Kütüphanesi’nde bir yılda kendi kategorilerinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Programa katılan Eğitimci Şair-Yazar Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun, öğrenciler ile söyleşi de bir araya geldi. Programın sonunda ise İl Halk Kütüphanesi’ne üye olan öğrencilere kitap hediye edildi.
Afrin casusu yakalandı!
Tokat'ta KYK yurdu karıştı! Kız öğrenciler yurt önünde eylem yaptı!
e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi
Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!
Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!
Babası için 'iğrenç adam' demişti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum