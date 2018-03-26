Yozgat’ta Kütüphane Haftası kutlandı

Yozgat’ta 54’üncü Kütüphane Haftası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen programla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır kitap okumanın önemine değinerek,"Kitap medeniyet ve kütüphane bunlar ayrılmaz parçalar. Nerede kitap çok yoğun okunup yazılıyorsa orada güçlü bir medeniyet oluşmuş, nerede güçlü bir medeniyet varsa insanlar huzur ve barışı sağlayabilmişler. Demokrasinin güzelliklerinden faydalanabilmişledir." dedi.

Konuşmanın ardından İl Halk Kütüphanesi’nde bir yılda kendi kategorilerinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Programa katılan Eğitimci Şair-Yazar Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun, öğrenciler ile söyleşi de bir araya geldi. Programın sonunda ise İl Halk Kütüphanesi’ne üye olan öğrencilere kitap hediye edildi.