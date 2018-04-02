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Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Yozgat’ta mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığının ani düşüşü yerini kar yağışına bıraktı.Bahar mevsimini yaşayan ve meyve ağaçlarının çiçek açıp yapraklandığı Yozgat’ta bugün kış yeniden geldi.

Yozgat’ta mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığının ani düşüşü yerini kar yağışına bıraktı.
Bahar mevsimini yaşayan ve meyve ağaçlarının çiçek açıp yapraklandığı Yozgat’ta bugün kış yeniden geldi. Aniden başlayan kar şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Kar, Muslubelen mevki ve Çamlık Mili Parkı gibi kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkili olurken şehir merkezinde ise tutmadı. Çiçek açan meyve ağaçları da kar yağışından etkilendi. Kar yağışıyla birlikte sıcaklığın düştüğü Yozgat’ta termometreleri 2 dereceyi gösterdi. Hasan Caygın,"Baharı beklerken kış geri geldi. Yozgat’a lapa lapa kar yağıyor" dedi.

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

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Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı
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Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı
3 / 6

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı
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Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı
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Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı
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Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı

Yozgat’ta Nisan ayında kar yağdı
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