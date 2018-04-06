Yozgat’ta oto lastikçilerinde yaz lastiği mesaisi

1 Nisan tarihi itibariyle sona eren kış lastiği uygulaması dolayısıyla Yozgat’ta vatandaşlar araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastik tamircilerinin yolunu tutuyor.

Yasa gereği zorunlu hale getirilen kış lastiği dönemi sona ererken Yozgat 100. Yıl Küçük Sanayi Sitesi’nde lastikçilerde yoğun mesai devam etti. Vatandaşların yaz lastiklerini taktırmak için oto lastikçilerine akın etmesi sanayi esnafının yüzünü güldürdü. Sanayi esnafı, kış lastiğinin çıkarılmadığı zaman aracın balansının bozulacağını ve lastiklerin erkenden zarar göreceğini söyledi.

Aracının lastiklerini değiştirmek için oto lastikçisinin yolunu tutan Salih Şahin ise,"Kış lastiği de yaz lastiği de hem araçlarımızın hem de bizlerin güvenliği için önemli. Kış lastiklerinin daha fazla aşınmaması için oto tamircisine geldik. Burada kış lastiklerimizi çıkartıp yaz lastiklerini taktırıyoruz. Bu yüzden her sene gelir aracımın lastiklerini oto lastikçilerine değiştirtiririm” dedi.