Yozgat’ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mustafa Öcal (59) yönetimindeki 06 H 5033 plakalı otomobil, Yozgat - Sivas karayolu Saraykent ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Belgüzar Öcal (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Öcal ile araçtaki Mert (6) ve Hatice Öcal (24) ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

