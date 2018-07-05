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Yozgat'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Yozgat'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bekir Aydemir (42) yönetimindeki 34 YL 5011 plakalı otomobil, Yozgat- Sivas karayolu Sorgun ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.

Yaralanan sürücü ile anne Yeliz (42), çocukları Gaye (19), Enes (16) ve Emre Aydemir (14), Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Yeliz ve Emre Aydemir, müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Sorgun trafik kazası

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