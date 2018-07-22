Yozgat'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Fahri Kuldemir idaresindeki 58 BS 197 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Yamuklar köyü yol ayrımında dereye devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ömer Faruk, Belgüzer, Gülay ve Sevilay Kuldemir yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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