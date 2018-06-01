Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Süleyman Elhan yönetimindeki 66 AAD 829 plakalı otomobil, Yozgat- Sorgun karayolu İnceçayır köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Elhan ile araçtaki Fatma Elhan ve Nurettin İbiş olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine gelen ölenleri yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
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