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Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Yozgat'ta otomobil şarampole devrildi: 3 ölü

Yozgat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Süleyman Elhan yönetimindeki 66 AAD 829 plakalı otomobil, Yozgat- Sorgun karayolu İnceçayır köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Elhan ile araçtaki Fatma Elhan ve Nurettin İbiş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen ölenleri yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Elhan trafik kazası Yozgat

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