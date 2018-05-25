Yozgat'ta römorkun altında kalan çocuk öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belencumafakılı köyünde yaşayan Yusuf E. (48), römorkunda kömür yüklü traktörle evinin önünde geri manevra yaptığı sırada, 4 yaşındaki torunu Elif Rana E. römorkun altında kaldı.
Elif Rana, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yusuf E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum