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Yozgat'ta römorkun altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Yozgat'ta römorkun altında kalan çocuk öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belencumafakılı köyünde yaşayan Yusuf E. (48), römorkunda kömür yüklü traktörle evinin önünde geri manevra yaptığı sırada, 4 yaşındaki torunu Elif Rana E. römorkun altında kaldı.

Elif Rana, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yusuf E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
belencumafakılı köyü Sorgun trafik kazası

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