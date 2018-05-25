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Yozgat'ta sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam başlayan yağış nedeniyle rögarlar tıkandı, su birikintileri oluştu.

Yağmur, zaman zaman etkisini artırdı. Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Karayolları ekipleri rögarlarda temizlik çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Yozgat

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