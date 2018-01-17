Yozgat'ta şehit ailelerine devlet övünç madalyaları törenle verildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, 14 şehit yakınına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları ve demokrasi nöbetlerini konu alan görüntülerin izlenmesi sırasında salonda duygulu anlar yaşandı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türk milletinin 16 devlet kurduğunu ve bunların çoğunluğunun kardeş kavgaları sonucu yıkıldığını söyledi. Vali Yurtnaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:‘İÇİMİZDE BARINAN,HER TÜRLÜ GÜCÜ KULLANAN YAPI DEVLETİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ'"Yaşanan tehditler, tarihte vardı, bu gün de var, yarın da olacak. Bu nedenle evlatlarımıza milli olma vasfını unutturmayacağız. Yıllarca içerimizde barınan, sevgi gören, saygı gören, her kapıdan içeri girebilen, her türlü gücü kullanan bir yapı büyüdükçe kendini devletin üzerinde gördü. Milli olma vasfını kaybederek, yabancılarla ülke konusunda pazarlık yapmaya başladı. Sonucunda da büyük bir ihaneti gözler önüne serdiler.”Konuşmaların ardından, şehit askerler Nusrat Atmaca, Mehmet Koçak, Bekir Şimşek, Oktay Durak, Mehmet Ünal, Kadir Çelebi, Yılmaz Oğuzhan Kula ve şehit polisler Mustafa Aslan, Mücahit Erbaş, Osman Belkaya ile Yunus Emre Doğan'ın yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. 15 Temmuz gazileri, Nilgün Soysal, Muhammet Emin Tekin ve Mustafa Çetinkaya da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.Madalya töreni sırasında, şehit ve gazi yakınları duygulanırken gözyaşlarına hakim olamadılar