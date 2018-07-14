Yozgat'ta tarla yangını

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında, 3 bin dönüm hububat ekili alanda zarar oluştu.
İlçeye bağlı Küçükköhne köyünde arpa ve buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi.
Köylülerin haber vermesi üzerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri çiftçilerin de yardımıyla alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında 3 bin dönümdeki hububat zarar gördü.
Çiftçilerden Servet Akdoğan, AA muhabirine, tarlada çalışırken köyün aşağı tarafındaki arazide yangın çıktığını gördüklerini belirterek, "Tarlada çalışmayı bırakıp yangını söndürmeye koştuk. Bazı çiftçiler traktörleri ile yangına müdahale etti." dedi.
Yangının çıkış nedeni ve zarar tespitiyle ilgili çalışma sürüyor.
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