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Yozgat'ta tarla yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 15:19 | Son Güncelleme

Yaklaşık 750 ton saman, 3 kovan arı ve iki bağ yandı, bir su tankeri kullanılamaz hale geldi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hasat edilmiş tarlada çıkan yangının diğer arazilere sıçraması sonucu, yaklaşık 750 ton saman, 3 kovan arı ve iki bağ yandı, bir su tankeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Kışla köyünde Berat Özdemir'e ait hasat edilmiş tarlada, balya makinesine sıkışan taştan çıkan kıvılcımdan kurumuş otlar tutuştu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlayı saran alevler, diğer arazilere de sıçradı.

Yangın, Çiğdemli, Doğankent, Sarıkaya, Sorgun, Yozgat itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 750 ton saman, 3 kovan arı, iki bağ kül oldu, bir su tankeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili zarar tespit çalışması başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyük Kışla köyü Sorgun yangın

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