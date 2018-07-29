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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 00:03 | Son Güncelleme

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şerafettin Tulha (70) yönetimindeki 06 EHE 59 plakalı otomobil, Sarıkaya-Boğazlıyan karayolu Tepedoğan köyü mevkisinde İlhami Şahin (54) idaresindeki 66 NA 265 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör tarlaya devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Tulha olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan traktör sürücüsü ve yanında bulunan Ayhan Şahin (53), ambulansla Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya trafik kazası Yozgat

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