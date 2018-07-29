Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Erkekli köyünden ilçeye buğday taşıyan Abdullah İcik (62) yönetimindeki 66 AH 844 plakalı traktör, Yozgat-Şefaatli yolu Kızılkoca köyü mevkisinde Ejder D'nin (50) kullandığı 50 KC 853 plakalı tırla çarpıştı.
Traktör sürücüsü İcik, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Tır şoförü gözaltına alındı.
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