HABER

Yozgat’ta trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

Devrilen otomobildeki aynı aileden 8 kişi yaralandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde devrilen otomobildeki aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Emrah Yiğit (25) yönetimindeki 66 LS 230 plakalı otomobil, Sorgun ilçesi Çatmasöğüt Mahallesi sapağında devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Adalet (50), Ayşe (23), Yasin (30), Gülay (28), Berat (5) , Efe (2) ve bebek Ela Yiğit yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ayşe ve Ela Yiğit, Yozgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildiAnkara'da metro kazası! Seferler iptal edildi
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 yaralı Sorgun trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Karabük'ten kötü haber! 2 şehit, 10 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

Erdoğan kamuflajı giydi! İşte fotoğraflar

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.