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Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:47 | Son Güncelleme

Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Yeliz Yeşiltaş idaresindeki 66 AC 138 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Yukarı Elmahacılı köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kazayı görüp yardım için duran Serhat Coşkun idaresindeki 58 TS 273 plakalı otomobile ise Duran Açıkgöz yönetimindeki 66 DU 576 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Feride, Rabia, Ayşe Açıkgöz ile Nuriye Karaaslan ve Ebubekir Aydoğan yaralandı.

Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat

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