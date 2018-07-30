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Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Nizamettin Aydın yönetimindeki 66 ED 052 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri karayolu araç muayene istasyonu yakınında, Kubilay Gürcan'ın kullandığı 1RUF375 yabancı plakalı otomobil ve Mehmet Deniz idaresindeki 06 SJ 427 plakalı araç ile çarpıştı.

Yaralanan Nizamettin Aydın ve Kubilay Gürcan ile araçlardaki Ravza Gül, Aleyna Melis, Dönüş Gürcan, Damla Yazgülü, Nesrin Albayrak ve Ahu Tuğba Yıldız, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nizamettin Aydın ve Aleyna Melis Gürcan, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Boğazlıyan Belediye Başkan adayı Hamdi Erdal trafik kazası

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