Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Nizamettin Aydın yönetimindeki 66 ED 052 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri karayolu araç muayene istasyonu yakınında, Kubilay Gürcan'ın kullandığı 1RUF375 yabancı plakalı otomobil ve Mehmet Deniz idaresindeki 06 SJ 427 plakalı araç ile çarpıştı.
Yaralanan Nizamettin Aydın ve Kubilay Gürcan ile araçlardaki Ravza Gül, Aleyna Melis, Dönüş Gürcan, Damla Yazgülü, Nesrin Albayrak ve Ahu Tuğba Yıldız, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nizamettin Aydın ve Aleyna Melis Gürcan, ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.
Orta Doğu'da sular ısınıyor! 'Aciz ve güçsüzsünüz, savaşamazsınız!'
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın
Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama
Cinsel içerikli köy isimleri parlamentoyu karıştırdı
Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!
'Erkeklik gururuma dokunan sözler söyledi' dedi, hakim sordu: Başını kesmişsin, kafayı ne yaptın?"
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum