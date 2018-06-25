Yozgat'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde devrilen traktördeki 12 yaşındaki çocuk öldü, sürücü yaralandı.
İlçeye bağlı Azapbaşlı köyünde Kerim Özduru (66) yönetimindeki 66 NL 615 plakalı traktör, dere yatağından geçtiği sırada devrildi.
Traktörde bulunan 12 yaşındaki Halil İbrahim Özduru, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Sarıkaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
Bitlis'te hain saldırı! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum