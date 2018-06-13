Yozgat’ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Gamze Karabağ idaresindeki 58 NN 925 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Molla Osman Türbesi mevkisinde Mustafa Salma'nın kullandığı 66 KL 358 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazayı görüp yardım için durmak isteyen Kamil Aydın yönetimindeki 06 YZ 773 plakalı otomobil de İsmail Çekerek idaresindeki 35 SN 246 plakalı otomobil ve ardından park halindeki 06 BV 4087 plakalı otomobile çaptı.
Kazada sürücüler Gamze Aydın ve İsmail Çekerek ile Hasan Karabağ ve Ayşegül Karabağ yaralandı.
Yaralılar, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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