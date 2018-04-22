Yozgat’ta zirai don meyveleri kuruttu, pet şişeli önlem işe yaradı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT’ta, hava sıcaklığının ani düşüşü nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde, zirai don hasarı meydana geldi. Bazı bölgelerde meyve ağaçları tamamen zarar gördü. Başıbüyüklü köyünde, bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için kendine özgü yöntemle tedbir alan ve 3 bin fidenin üzerini pet şişelerle kapatan çiftçi Hacı Ömer Kılıç’ın sebzeleri ise zirai don nedeniyle zarar görmedi.
Yozgat’ta, sabaha karşı termometrelerde, sıfırın altında 2 ve 4 dereceler görüldü. Kentte, dün akşam saatlerinde, hafif yağan yağmurun ardından hava sıcaklığının ani düşüşü nedeniyle meyve ağaçlarında zirai don hasarı oluştu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçekleri erken açan ve mevsiminden yaklaşık 1 ay önce meyve alınmaya başlanan ağaçlar, soğuktan zarar gördü. Bazı bölgelerde zirai don hasarını en aza indirmek isteyen çiftçiler, bahçelerinde saman yaktı.
SEBZE FİDELERİNİ SOĞUKTAN PET ŞİŞELERLE KORUDU
Yozgat’ın Başıbüyüklü köyünde, bahçesine diktiği sebze fidelerini soğuktan korumak için kendine özgü yöntemle tedbir alan ve her fidenin üzerini pet şişelerle kapatan çiftçi Hacı Ömer Kılıç’ın sebzeleri, zirai don nedeniyle zarar görmedi. 3 bin sebze fidesinin üzerini pet şişelerle kapatarak, tek fidelik seralar oluşturan Kılıç, “Bu gece hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Ailece sabaha kadar uyumadık ve meyve bahçelerinde saman yakıp, don etkisini azaltmaya çalıştık. Meyveleri çıkan erik ağaçları, ceviz, kayısı, elma ağaçları ve asmalar tamamen zarar gördü. Bahçede kova içindeki suların donduğunu gördük. Buna karşın üzerine pet şişe yerleştirdiğimiz domates, kabak, salatalık ve fasulye fideleri don olayını hasarsız atlattı. Deneme amaçlı yaptığımız pet şişeli tedbirin etkili olması memnuniyet verici" dedi.
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