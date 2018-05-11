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Yozgat'tan Afrin ve Doğu Guta'ya 16 tır yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:18 | Son Güncelleme

Yozgat'tan Afrin ve Doğu Guta'ya 16 tır yardım

Yozgat'ta, İl Müftülüğü ile Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi tarafından Afrin ve Doğu Guta için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 16 tır yardım malzemesi dualarla uğurlandı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yardım malzemelerinin yüklendiği tırların uğurlanması dolayısıyla fuar alanında düzenlenen törende, Türk milletinin fedakar ve kadirşinas olduğunu söyledi.

Afrin ve Doğu Guta'ya daha önce de yardım gönderildiğini aktaran Yurtnaç, "Şu anda 16 tır dolusu gıda maddesi, kıyafet ve ev eşyası Suriye'deki kardeşlerimize gönderiliyor. Bugün itibarıyla Yozgat, 8 bin göçmeni barındırıyor. Ensar-muhacir kardeşliği içerisinde bu insanlara Yozgat halkı sahip çıktı, beraberce kardeşçe yaşıyor. Bu da Yozgat'ın, milletimizin kadirşinaslığının bir ölçüsüdür." diye konuştu.

İl Müftüsü Salih Sezik'in ettiği duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan 16 tır yola çıktı.

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Diyanet Vakfı doğu guta müftülük yardım Yozgat

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