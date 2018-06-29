YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

Menbiç sınırında 6. Devriye görevini sürdüren Türk ordusunun, ilerleyen dönemde Menbiç içine gireceği şeklinde yapılan yorumlara ilişkin konuşan YPG/PKK'lı sözde sorumlu Xelil Bozi, Türk askerlerine karşılık vereceklerini söyledi.
TÜRK ASKERLERİ DEVRİYE GÖREVLERİNİ ARTTIRIYOR
Türk askeri, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Menbiç sınırında 6. devriye görevini yaptı. Türk askerleri, Menbiç ile Cerablus arasında sınır hattı olan Saçur Çayı etrafında da devriye görevlerini artırıyor.
TÜRK ASKERİNİN MENBİÇ İÇERİSİNE DE GİRECEĞİ SÖYLENİYOR
Türk askerinin şimdilik sınırda devriye görevlerini sürdüreceğini ancak ilerde Menbiç içerisine de gireceği yorumları yapılıyor.
"TÜRK ASKERİ MENBİÇ'E GİRERSE KARŞILIK VERİRİZ"
Sputnik'in haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi sözde komutanı Xelil Bozi, Türk askerinin Menbiç'e girmemesini istediklerini belirterek, Türk askerinin Menbiç'e girmesi durumunda ise karşılık vereceklerini söyledi.
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