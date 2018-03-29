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Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 06:18 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekâtı'nda sağ yakalanan YPG'li teröristlerin ifadeleri, örgütteki çöküş ve paniği ortaya koydu. Teröristler ifadelerinde, günlerce tüneller kazıp, büyük mühimmat yığınakları yaptıkları Raco ve Cinderesi beldelerinin çok kısa zamanda ele geçirilmesiyle tüm umutlarını yitirdiklerini ve o anda örgütten kaçışın başladığını anlattılar.

Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

Türkiye'de PKK mensubu olup silahlı eylemlerde bulunmak suçundan aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 27'si kadın 114 PKK/PYD mensubu ifadelerinde özetle şöyle dedi:

Baver Bagır (34): "5 yıl boyunca Raco ve Cinderesi'nde iş makineleriyle tüneller kazıldı. Örgüt yöneticileri, 'Raco ve Cinderesi'ni kaybetmek Afrin'i kaybetmektir. Buraları kaybedersek Türk askerini durduramayız' diyorlardı. Bu yüzden gücünün yüzde 75-80'lik kısmını oraya yığmıştı. Harekât başlamadan 5 gün önce Cinderesi'nde toplantı yapan (Devriş Afrinli) kod adlı YPG'nin askeri harekât sorumlusu, yaklaşık 1500 YPG mensubuna 'Varlığımız yokluğumuz Raco ve Cinderesi'nde. Burada Türk askerine büyük kayıplar verdirerek, Afrin'e girişini engelleyeceğiz' dedi. Ama ilk kaçan kendisi oldu."

'DOMİNO ETKİSİ YAPTI'

Çektar Eyüp: "2017 ekim ayında Kandil'den Suriye'ye geldim. Raco'yu kaybettiğimiz anda örgütten kaçışlar başladı."

Hesna Dıjvar: "Raco ve Cinderesi'ni kaybedince kollarımız koptu. Raco domino etkisi yaptı ve tüm mevziler düştü."

Cudi Dersim: "Raco'nun en kritik tepelerini asker birkaç saat içinde ele geçirdi. O saatlerde mevzilerdeki arkadaşların telsiz anonslarında panik ve yardım çığlıkları geliyordu. Raco ve Cinderesi'nde 1200'den fazla örgüt mensubu öldü."

Serhat Ciwan: "Asker tüm kritik noktaları ele geçirmeye başlayınca Afrin merkezdeki (Rojova) ana telsizden 'Sizler de sivil giyinip sivillerin arasına karışarak çatışın. Kaçmaya çalışan halkı da vurun' talimatı geldi. Raco ve Cinderesi'nin kaybedilmesi örgüt mensuplarının kimyasını bozdu. Direncimiz kırıldı."

ÖLÜLERİNİ GECELERİ MENBİÇ'E GÖMÜYORLAR

Terör örgütü YPG'nin, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk günlerinde öldürülen onlarca teröristin cenazesini, kamyonetlerle Haseke ve Menbiç'e kaçırdığı ortaya çıktı. Örgütün kayıplarını gizlemek için, terörist cenazelerini 10'lu gruplar halinde gece karanlığında Haseke ve Menbiç'e götürüp burada gömdüğü de belirlendi. Menbiç ve Haseke'de 100'den fazla teröristin cenazesinin gömüldüğü öğrenildi.

(Sabah)

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