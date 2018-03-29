Yakalanan YPG'li teröristler her şeyi itiraf etti

Türkiye'de PKK mensubu olup silahlı eylemlerde bulunmak suçundan aranan teröristlerin de aralarında bulunduğu 27'si kadın 114 PKK/PYD mensubu ifadelerinde özetle şöyle dedi:

Baver Bagır (34): "5 yıl boyunca Raco ve Cinderesi'nde iş makineleriyle tüneller kazıldı. Örgüt yöneticileri, 'Raco ve Cinderesi'ni kaybetmek Afrin'i kaybetmektir. Buraları kaybedersek Türk askerini durduramayız' diyorlardı. Bu yüzden gücünün yüzde 75-80'lik kısmını oraya yığmıştı. Harekât başlamadan 5 gün önce Cinderesi'nde toplantı yapan (Devriş Afrinli) kod adlı YPG'nin askeri harekât sorumlusu, yaklaşık 1500 YPG mensubuna 'Varlığımız yokluğumuz Raco ve Cinderesi'nde. Burada Türk askerine büyük kayıplar verdirerek, Afrin'e girişini engelleyeceğiz' dedi. Ama ilk kaçan kendisi oldu."

'DOMİNO ETKİSİ YAPTI'

Çektar Eyüp: "2017 ekim ayında Kandil'den Suriye'ye geldim. Raco'yu kaybettiğimiz anda örgütten kaçışlar başladı."

Hesna Dıjvar: "Raco ve Cinderesi'ni kaybedince kollarımız koptu. Raco domino etkisi yaptı ve tüm mevziler düştü."