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YPG'li teröristlerden Afirin'den kaçan sivillere bombalı tuzak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'de ilerleyişini sürdürürken bölgeden korkunç görüntüler geldi. İnsansız hava aracı tarafından elde edilen görüntülerde YPG'li teröristlerin bölgeden kaçmaya çalışan sivillere bombalı tuzak kurduğu ve bombanın büyük bir şiddetle patladığı görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.

Sırtlarında Kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda EYP'yi yolun kenarlarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayacı yerleştiriyor.

İHA'ların takibi, TSK karargahında değerlendiriliyor. Hava unsurları harekete geçiyor. İki teröristin etkisiz hale getirildiği anlar İHA görüntülerine yansıyor.

Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen siviller giriyor.

Tuzaklanan yolda ilerleyen araç, teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpıyor.

Hasar gören araç az ileride duruyor.

Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor.

İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye basılması üzerine patlama meydana geliyor.

Hadisenin yaşandığı pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kurayriyah köyü, ertesi gün TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildi.

ÜÇ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ

Olaydan yaralı kurtulan 60 yaşlarındaki Muhammed Nur Alo, Kurayriyah köyünün ÖSO kontrolüne girmesinin ardından bölgeye ulaşan AA muhabirine açıklamada bulundu.

Alo, hadisenin yaşandığı gün amaçlarının kamyonetle daha güvenli buldukları Ramadiye köyüne geçmek olduğunu anlattı.
Alo, "Evimden 100 metre ilerde ilk mayına yakalandık ancak araç durmadı.15 metre sonra ikinci mayının üzerinden geçtik ve patladı. O an olan oldu." diye konuştu.

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Afrin Son dakika bombalı tuzak

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
AA: Kesin bilgi beyler yayalım.
kaçacağınıza cihat edin aavaşın toprağınız için türkiyrnin yanındw yer alın
Rabbim kahr-u perisan eylesin bunlari
Yarın Avrupa ülkeleri derler. Türkiye sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dikkatli olmak lazim
Sivilleri hedef alacak kadar alçalmayın.
yok canım ypg yapmaz. inanmiyorsaniz sorun chplilere
@kimyafer aynı gemideyiz. gemi azgın sularda tehlikeli seyirde. sen hala akp chp sevdasındasın. hepimiz aynı gemideyiz unutmayalım.
sivil katliamlar acilen durdurulmalı Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
yani bizde inandık
Akp nin acilim ortagi Pkk boyle kahpe bir örgüttür..
@mah6bsddn4 başka işimiz kalmadı. birbirimizle uğraşıyoruz demi.
zaten alçak ve soysuz amerika nın taşeronusunuz
birde kürt devleti kurma hayali güderler bu aşağılık köpekleri türk askeri geberttikçe masum insanlardan çıkarıyorlar acılarını kokuşmuş şalvarı tezekli pis mundarlar..sizin derdiniz kürt hakları ve devlet kurmak değil mazlumları katletmel aşağılık pislikler..3000 taneniz geberdi sizi bitirene kadar geberteceğiz namussuzlar..
Sihalarımız ve ihalarımız ne kadar etkili emperyalizmin kuklası katil sürüsü pkk pydliler herzamanki kalleşçe yaptıkları gibi yola eyp döşüyor ama sihalarımız teröristleri imha ediyor.Sözde bize sivilleri katlediyorsuz diğenler biz sivilleri katledenleri katlediyoruz.
Sivil katliamlara acilen dur denilmeli çok rezil bir terör örgütü bunlar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
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