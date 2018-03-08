YPG'li teröristlerden Afirin'den kaçan sivillere bombalı tuzak!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracının geçen pazartesi görüntülediği anlarda, terör örgütü YPG/PKK mensubu iki kişinin Afrin'de Kurayriyah köyü çıkışında Ramadiyeh köyüne giden yola el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdikleri görülüyor.
Sırtlarında Kalaşnikov marka silahlar taşıyan iki terörist, çok sayıda EYP'yi yolun kenarlarına tuzakladıktan sonra, biraz daha ilerleyerek bir miktar daha patlayacı yerleştiriyor.
İHA'ların takibi, TSK karargahında değerlendiriliyor. Hava unsurları harekete geçiyor. İki teröristin etkisiz hale getirildiği anlar İHA görüntülerine yansıyor.
Bu arada İHA'nın kadrajına, bir kamyonetle köylerinden çıkmak isteyen siviller giriyor.
Tuzaklanan yolda ilerleyen araç, teröristlerin döşediği patlayıcıya çarpıyor.
Hasar gören araç az ileride duruyor.
Kamyonetteki siviller, önceki patlamanın paniğiyle aracın kasasından aşağı atlayarak çevreye kaçışmaya başlıyor.
İHA görüntülerinde, bazı sivillerin araziye kaçtığı esnada EYP'ye basılması üzerine patlama meydana geliyor.
Hadisenin yaşandığı pazartesi günü terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kurayriyah köyü, ertesi gün TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirildi.
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Olaydan yaralı kurtulan 60 yaşlarındaki Muhammed Nur Alo, Kurayriyah köyünün ÖSO kontrolüne girmesinin ardından bölgeye ulaşan AA muhabirine açıklamada bulundu.
Alo, hadisenin yaşandığı gün amaçlarının kamyonetle daha güvenli buldukları Ramadiye köyüne geçmek olduğunu anlattı.
Alo, "Evimden 100 metre ilerde ilk mayına yakalandık ancak araç durmadı.15 metre sonra ikinci mayının üzerinden geçtik ve patladı. O an olan oldu." diye konuştu.
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