YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!

TSK ve ÖSO’nun düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı sürerken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'ye ait kan donduran bir görüntü ortaya çıktı.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çekildiği ifade edilen videoda YPG'li terörist bir kişiyi ağır makineli bir tüfekle kurşun yağmuruna tutarak infaz ederken görülüyor.