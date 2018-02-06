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YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 14:52 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı harekâtının başladığı günden beri Türk askerinin sivilleri öldürdüğü yalanına sığınan teröristlerin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Suriye'de çekilen videoda YPG'li terörist bir kişiyi kurşun yağmuruna tutarak infaz ediyor.

TSK ve ÖSO’nun düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı sürerken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'ye ait kan donduran bir görüntü ortaya çıktı.

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çekildiği ifade edilen videoda YPG'li terörist bir kişiyi ağır makineli bir tüfekle kurşun yağmuruna tutarak infaz ederken görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
YPG orta kulak Afrin terörist

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
öso elamanı olmadığı ne malum yada işid elemanı
Resmin ortası neden eklenmiş gibi duruyor, saki 2 farklı resim ortadan birleştirilmiş, haberin doğru olduğundan emin misiniz, terörü ve teröristi desteklemediğimin üzerini çizmek isterim.
Resim sahte, hoş gerçek osla bile sivilleri öldürdüğü bu resimden anlaşılmıyor. Bu tarz yalan haberlere gerek yok herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor zaten.
At yalanı seveyim inanaı
bu habere inanacak biri varmidir
Bu haberde video da doğru.Pkk bu hala savunanların olması,kanemici bir terör örgütü olduğu getçeğini değiştirmez.Pkk lılar ve sempatizanları ben sizin taaaaa.....
Bunlar ÖSO
Bunlar Öso cu. İşte toplum böyle yönlendirilp kandırılıyor yıllardır
Pkk ve sempatizanlarının taa...
HERİFLER BİLDİĞİN MAĞARA ADAMI .ÜLEN LANET OLASI BİR EL ATEŞ ET YETER .ŞARJÖRÜ BOŞALTTI KAHROLASI .
bunu bağıttırırlar merak etmesin ağladığında kimse icabet etmeyecek evvel Allah
chp belge istiyordu pyd nin teror örgutu olup olmadigi icin kilictaroglu belgelerinin arasina bunuda ekle...
hiç inandırıcı değil yapsa yapsa işid ve ödp yapar böyle vahşice katliyamları
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