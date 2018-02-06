YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!

TSK ve ÖSO’nun düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı sürerken terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'ye ait kan donduran bir görüntü ortaya çıktı.
Suriye'nin Deyrizor bölgesinde çekildiği ifade edilen videoda YPG'li terörist bir kişiyi ağır makineli bir tüfekle kurşun yağmuruna tutarak infaz ederken görülüyor.
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