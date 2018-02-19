HABER

YPG saflarındaki Hollandalı teröristi Bordo Bereli mi vurdu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 08:08 | Son Güncelleme

YPG saflarında öldürülen yabancı teröristle ilgili yeni iddia...

YPG saflarındaki Hollandalı teröristi Bordo Bereli mi vurdu?

Son bir haftada Hollandalı, İspanyol ve Fransız olmak üzere 3 yabancı YPG'li teröristin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Yabancı teröristlerle ilgili yeni detaylar var.

İspanyol ve Fransız iki YPG'li teröristin Afrin'de, Hollandalı terörist Sjoerd Heeger'in ise Esad rejimi ve İranlı milislerle Deyrizor'daki çatışmada öldürüldüğü iddia edilmişti.

SALDIRMAK İSTERKEN VURULDU

Sabah'ın haberine göre ise Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce YPG saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger olduğu iddia edildi.

AİLESİ DE CENAZESİNİ ALMADI

Eşini ve kızını terk ederek Suriye'ye gelen Baran Sason kod adlı teröristin geçen yıl, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı elbisesiyle, "YPG saflarında bir Hollandalı" olarak yabancı medyaya röportaj verdiği belirlendi. Heeger'in Rakka'da, El Bab'da ve Cerablus'ta da YPG saflarında çatışmalara girdiği tespit edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın da teröristin ölümünü doğruladığı, ailesinin ise cesedine sahip çıkmak istemediği öğrenildi.

2 YABANCI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG saflarındaki İspanya vatandaşı 1993 doğumlu Samuel Prada Leon ile Fransa vatandaşı 1977 doğumlu Olivier François Jean Le Clainche isimli teröristlerin öldüğü açıklanmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG hollandalı terörist Sjoerd Heeger

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Son seçim anketi sonucunda AK Parti ve İYİ Parti bombası! Abdulkadir Selvi yazdı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

Survivor 2018 Melih Özkaya, eski Survivor ve Var Mısın Yok Musun'un efsane yarışmacısının oğlu çıktı

14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararı duyunca bayıldı

14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı! Kararı duyunca bayıldı

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

Jet Sosyete dizisi ilk bölümüyle sosyal medyayı ikiye böldü!

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

AK Parti ve MHP'nin kurduğu 'Milli Mutabakat'ın oyu kaç?

Okuyucu Yorumları 5 yorum
yabancı paralı asker geberttiğimizde daha seviniyorum.Allah askerimizin yardımcısı olsun
Bu durum bir kez daha gösteriyor ki, bu savaş hilal ile haçın savaşıdır. Umarım aklıbalii olmamış bazı kürt kökenliler bunu idrak edebilsinler.
sayılarına bereket ne diyelim ateşleri bol olsun
elin hollandalısı neden kürtler için savaşır ? para için veya islam düşmanlığından
Bunlar terörist değil ki bunlar yabancı devletlerin bu terör örgütüne göndermiş olduğu ajanlar kendileri için bilgi topluyorlar
Diğer Haberler
Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi

Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi

Ordu’da ölü yunus karaya vurdu

Ordu’da ölü yunus karaya vurdu

Bariyerlere çarptı, Cumhurbaşkanlığı korumaları alarma geçti!

Bariyerlere çarptı, Cumhurbaşkanlığı korumaları alarma geçti!

Dumlupınar faciasının tanığı Pekbey: Benim de 11 sınıf arkadaşım şehit oldu

Dumlupınar faciasının tanığı Pekbey: Benim de 11 sınıf arkadaşım şehit oldu

Rize'de 8 köy yolu kardan kapandı

Rize'de 8 köy yolu kardan kapandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.