HABER

YPG’nin sözde Genel Komutanına Türk bayrağı şoku

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 18:51 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, YPG’ye Mehmetçik’ten sonra Türk hackerlerde bir darbe indirdi.

YPG’nin sözde Genel Komutanına Türk bayrağı şoku

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, YPG’ye Mehmetçik’ten sonra Türk hackerlerde bir darbe indirdi. Türk hackerler, YPG’nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo’nun sosyal medya hesabını ele geçirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 16. Gününde de devam etti. Kahraman Mehmetçik, Afrin’deki yerleşim birimlerini tek tek ele geçirerek, YPG/PYD/PKK/KCK/DEAŞ gibi terör örgütüne büyük darbe vuruyor. Türk askerinin harekatı sürürken YPG’nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo’ya bir darbe de Türk hackerler vurdu.
YPG’nin sözde komutanı Hemo’ya ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabını ele geçiren hackerler, hesaptaki profile ise Türk bayrağı açtı. Hackerler, Hemo’nun hesabından şehit Türk askerlerine Allah’tan rahmet dilerken, "Gerekirse Hepimiz Şehit oluruz", "Afrin Teröre mezar olacak", "Kahraman Türk askeri" paylaşımları yaptı.

YPG’nin sözde Genel Komutanına Türk bayrağı şoku

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

Bu iddia doğruysa skandal: NATO komutanı bayrağı indirmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gemlik Özdilek 11 Yaşında

Gemlik Özdilek 11 Yaşında

Şubat ayında meyve ağaçları çiçek açtı

Şubat ayında meyve ağaçları çiçek açtı

Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

Başbakan Yardımcısı Işık, köylülerin sorunlarını dinledi

Sivasspor Galatasaray maçı izle: BeIN Sport Lig TV canlı yayın (Alternatif kanallar)

Sivasspor Galatasaray maçı izle: BeIN Sport Lig TV canlı yayın (Alternatif kanallar)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerli (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin baştan itibaren yaklaşımı ne milli ne yerli (1)

Şoförler Odası’nda Osman Bahar güven tazeledi

Şoförler Odası’nda Osman Bahar güven tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.