YPG’nin sözde Genel Komutanına Türk bayrağı şoku

Türk Silahlı Kuvvetler tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, YPG’ye Mehmetçik’ten sonra Türk hackerlerde bir darbe indirdi. Türk hackerler, YPG’nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo’nun sosyal medya hesabını ele geçirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 16. Gününde de devam etti. Kahraman Mehmetçik, Afrin’deki yerleşim birimlerini tek tek ele geçirerek, YPG/PYD/PKK/KCK/DEAŞ gibi terör örgütüne büyük darbe vuruyor. Türk askerinin harekatı sürürken YPG’nin sözde Genel Komutanı Sipan Hemo’ya bir darbe de Türk hackerler vurdu.

YPG’nin sözde komutanı Hemo’ya ait olduğu belirtilen sosyal medya hesabını ele geçiren hackerler, hesaptaki profile ise Türk bayrağı açtı. Hackerler, Hemo’nun hesabından şehit Türk askerlerine Allah’tan rahmet dilerken, "Gerekirse Hepimiz Şehit oluruz", "Afrin Teröre mezar olacak", "Kahraman Türk askeri" paylaşımları yaptı.