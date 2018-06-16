HABER

YPG/PKK ile DEAŞ'lıları iade ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:40 | Son Güncelleme

İngiliz Telegraph gazetesi, YPG/PKK'nın Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında ele geçirdiği teröristlerini takas anlaşmalarıyla geri verdiğini yazdı - Haberde, esirlerin içinde Avrupa ülkeleri vatandaşlarının da olduğu belirtildi - Söz konusu ülkelerin, vatandaşlarının dönmesini istemediği kaydedilen haberde, takasların sürmesinin beklendiğe ve teröristlerin Avrupa'ya dönme riskine de değinildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, YPG/PKK, Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında ele geçirdiği DEAŞ mensuplarını geri vermek için örgütle anlaşmalar yapıyor.

Haberde, DEAŞ'a geri verilen teröristler arasında Fransa ve Almanya vatandaşlarının bulunduğu ancak halihazırda YPG/PKK'nın elinde 3 İngiliz vatandaşı olduğu ve ileride yapılabilecek bir anlaşmayla, onların da salıverilmeleri sonrası İngiltere'ye dönebilecekleri belirtildi.

Gazetenin haberinde YPG/PKK ve DEAŞ'ın terörist ve ailelerinin takası için şimdiye kadar 3 anlaşma yaptığı kaydedildi.

Buna göre, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında terörist YPG/PKK tarafından DEAŞ'a teslim edildi.

Nisanda yaklaşık 15 terörist ve kadın ile çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Bunların içinde Fas, Fransa, Belçika ve Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi.

DEAŞ ise karşılığında Deyrizor çatışmalarında ele geçirdiği YPG/PKK'lıları geri verdi.

- Arabulucular suikaste kurban gitti

Haberde iki terör örgütünün çetin geçen müzakereleri sonrasında 15 arabulucudan dördünün öldürüldüğü bilgisi yer aldı.

Son takasın 6 Haziran'da gerçekleştiri aktarılan haberde, takas edilenlerin DEAŞ mensuplarının eşleri olduğu ve anlaşmanın arabulucusuz şekilde Deyrizor'da yapıldığı belirtildi.

Telegraph'ın haberinde, SDF ismini kullanan YPG/PKK'nın mensuplarına ulaşıldığı ancak yanıt alınamadığı ve örgütü destekleyen ABD'nin takaslardan habersiz olduğu vurgulandı.

Haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığının, bir vatandaşlarının ailesinin DEAŞ bölgesine geri gönderildiğinden haberdar olduğu kaydedildi.

Bir arabulucu ile de görüşen Telegraph, haberinde ismini vermek istemeyen kişinin şu sözlerine yer verdi:

"SDF yabancı hükümetlerden cihatçıları elinde tutmak için düzenli olarak para istedi. (Ancak vermediler.) Ama anlaşmalar için sebep bu değil. Adamlarını geri istediler ve yabancı savaşçıları umursamıyorlar çünkü kendi hükümetleri de onları umursamıyor ve dönmelerini istemiyor."

Haberde röportajlarına yer verilen DEAŞ mensuplarının aileleri de örgütün işgalindeki alanlara geri gönderildiklerini doğruladı.

Telegraph haberinde, Batı ülkelerinin vatandaşlarına sahip çıkması gerektiği yönündeki görüşler de paylaşılırken, diğer yandan teröristlerin Avrupa'ya dönmelerinin arz ettiği tehlikeye de dikkat çekildi.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktıTatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı
Sapanca'da vahşetin failinin bulunması için seferberlikSapanca'da vahşetin failinin bulunması için seferberlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ The Telegraph YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

İlginizi Çekebilir

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Otobüs şoförünün skandal görüntüleri!

Lunaparkta balerin faciası!

Lunaparkta balerin faciası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.