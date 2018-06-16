YPG/PKK ile DEAŞ'lıları iade ediyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ ile esir takası anlaşmaları yaptığı, DEAŞ'ın yabancı mensupları ve ailelerinin örgüt işgalindeki alanlara geri gönderildiği iddia edildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, YPG/PKK, Rakka ve Deyrizor operasyonları sırasında ele geçirdiği DEAŞ mensuplarını geri vermek için örgütle anlaşmalar yapıyor.

Haberde, DEAŞ'a geri verilen teröristler arasında Fransa ve Almanya vatandaşlarının bulunduğu ancak halihazırda YPG/PKK'nın elinde 3 İngiliz vatandaşı olduğu ve ileride yapılabilecek bir anlaşmayla, onların da salıverilmeleri sonrası İngiltere'ye dönebilecekleri belirtildi.

Gazetenin haberinde YPG/PKK ve DEAŞ'ın terörist ve ailelerinin takası için şimdiye kadar 3 anlaşma yaptığı kaydedildi.

Buna göre, şubatta yapılan takasta çoğu Çeçen ve Arap, birkaçı Fransız ve Alman 200 civarında terörist YPG/PKK tarafından DEAŞ'a teslim edildi.

Nisanda yaklaşık 15 terörist ve kadın ile çocukların oluşturduğu 40 kişi iade edildi. Bunların içinde Fas, Fransa, Belçika ve Hollanda vatandaşları olduğu kaydedildi.