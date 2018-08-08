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YPG/PKK mensubunun ABD askerini vurduğu iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Deyrizor'daki üssünde görevli Çavuş Cameron Halkovich'in bölgeye gelen sivil yaralı Araplara yardım ettiği için YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğu öne sürüldü - Çıkan kısa süreli çatışmada Halkovich'in yardımcısı Onbaşı Kane Downey'in de çavuşu yaralayan silahlı YPG/PKK mensubunu öldürdüğü iddia edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında, Suriye'de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı YPG/PKK mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi.

Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Üste ABD askerleriyle SDG ismini kullanan YPG/PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğunu anlattı.

Saldırı sırasında Halkovich'in yanında bulunan yardımcısı Onbaşı Kane Downey'nin de saldırganı M-4 tipi piyade tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

- Halkovich ve Downey'e nişan verildi

Halkovich'in, çatışmalarda yaralanan veya ölen ABD askerlerine başkanlık makamı tarafından verilen "Mor Kalp", Downey'in ise Halkovich'in hayatını kurtardığı gerekçesi ile "Müşterek Hizmet Teşekkür Madalyası" ile taltif edildiği kaydedildi.

- "Yorum yapmadan önce ekibimle konuşmam lazım"

ABD'nin operasyon yaptığı bölgelerde ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan her türlü saldırı veya kaza Pentagon tarafından duyurulurken, bu olayın duyurulmaması dikkati çekti.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Haberi gördüm. Bu konuda yorum yapmadan önce ekibimle konuşmam lazım." yanıtını vererek konuyu geçiştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye Votel YPG/PKK

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