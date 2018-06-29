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YPG/PKK Rakka'da muhalif Arap grubun üyelerini hapsediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'daki işgaline karşı çıkan yerel silahlı grubu bastırdıktan sonra yaptıkları anlaşmaya uymayarak, grup mensuplarını hapsetmeye başladı

RAKKA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'daki işgaline karşı çıkan Rakka Devrimcileri'nin isyanını bastırdıktan sonra yaptıkları anlaşmayı rafa kaldırarak, Rakkalı silahlı grubun unsurlarını hapsetmeye başladı.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, bir dönem SDG içindeki birlikte çalıştıkları Rakka Devrimcileri'nin direnişini önceki gün, 72 saatlik kuşatmanın ardından bir anlaşma yaparak sonlandırmıştı.

Anlaşmaya göre, YPG/PKK, grubun Rakka'daki karargahlarında yönetimi devralacak, grup mensuplarının bir kısmı Tabka ilçesine gönderilecekti.

Ancak örgüt, grubun komutanı Ebu İsa dahil birçok üyesini alıkoydu.

YPG/PKK, grubun Rakka kırsalındaki mensuplarını yakalamak için de çok sayıda kontrol noktası kurdu.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor. YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

Geçen ayın sonunda siviller, "YPG Rakka'dan çıksın" sloganıyla eylem düzenlemişti. Aynı dönemde örgütün ismini kullanarak kenti işgal ettiği "SDG" içindeki küçük Arap silahlı gruplardan Rakka Devrimcileri de örgüt işgaline karşı ayaklanmıştı. Ay başında da YPG/PKK, SDG çatısındaki Arap savaşçıları DEAŞ ile mücadele edecekleri yönünde kandırarak Rakka'ya getirmişti. YPG/PKK elebaşlarından Şahin Cilo'nun Rakka'da ileri gelen aşiret liderine protestoya katılmamaları için rüşvet verdiği bilgisine ulaşılmıştı.

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Rakka YPG/PKK

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