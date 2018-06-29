YPG/PKK Rakka'da muhalif Arap grubun üyelerini hapsediyor

RAKKA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Rakka'daki işgaline karşı çıkan Rakka Devrimcileri'nin isyanını bastırdıktan sonra yaptıkları anlaşmayı rafa kaldırarak, Rakkalı silahlı grubun unsurlarını hapsetmeye başladı.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, bir dönem SDG içindeki birlikte çalıştıkları Rakka Devrimcileri'nin direnişini önceki gün, 72 saatlik kuşatmanın ardından bir anlaşma yaparak sonlandırmıştı.

Anlaşmaya göre, YPG/PKK, grubun Rakka'daki karargahlarında yönetimi devralacak, grup mensuplarının bir kısmı Tabka ilçesine gönderilecekti.

Ancak örgüt, grubun komutanı Ebu İsa dahil birçok üyesini alıkoydu.

YPG/PKK, grubun Rakka kırsalındaki mensuplarını yakalamak için de çok sayıda kontrol noktası kurdu.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü. YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı. Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor. YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.