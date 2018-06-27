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YPG/PKK Rakka'daki işgaline karşı çıkan grubu bastırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 11:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Rakka ilindeki işgaline karşı çıkan yerel silahlı grup, 3 günlük kuşatmanın ardından örgüte boyun eğdi

RAKKA/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, kendisini Rakka'dan çıkarmak isteyen silahlı Arap grubun direnişini 3 gün kuşatmada tutarak kırdı.

Rakka'daki yerel kaynaklar, Rakka Devrimcileri isimli silahlı Arap grubun YPG/PKK'ya karşı ayaklandıktan sonra bugün direnişi sonlandırdığını bildirdi.

Grubun örgüt ile yaptığı anlaşma gereğince, YPG/PKK, grubun Rakka'daki karargahlarında yönetimi devralacak. Grup mensuplarının bir kısmı Tabka ilçesine gönderilecek. Böylece YPG/PKK, Rakka'daki işgalini pekiştirecek.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü.

YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı.

Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor. YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

Geçen ayın sonunda siviller, "YPG Rakka'dan çıksın" sloganlarıyla eylem düzenlemişti. Aynı dönemde örgütün ismini kullanarak kenti işgal ettiği "SDG" içindeki küçük Arap silahlı gruplardan Rakka Devrimcileri de örgüt işgaline karşı ayaklanmıştı.

Ay başında da YPG/PKK, SDG çatısındaki Arap savaşçıları DEAŞ ile mücadele edecekleri yönünde kandırarak Rakka'ya getirmişti. YPG/PKK elebaşlarından Şahin Cilo'nun Rakka'da ileri gelen aşiret liderine protestoya katılmamaları için rüşvet verdiği bilgisine ulaşılmıştı.

YPG/PKK, kendisine karşı ayaklanan Rakka Devrimcileri'ni 3 gün önce kuşatmaya almış, grup mensuplarının bulunduğu semtlere de rastgele ateş açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rakka YPG/PKK

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