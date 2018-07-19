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YPG/PKK ve Esed petrol ile gazın devri için de anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:11 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki petrol ve gaz sahalarının işletmesini rejime devredecek - Rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgelere elektrik dağıtacak - Petrol ve gazı rejim bölgelerine götürecek boruların yapım ve onarımına başlandı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO - Terör örgütü YPG/PKK ve Beşşar Esed rejimi, örgüt işgalindeki iki büyük barajdan sonra petrol kuyularının işletmesinin rejime devri konusunda da anlaştı.

AA'nın Rakka'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim, bir aydır yürüttükleri müzakereleri sonuçlandırarak örgütün işgalindeki petrol sahalarının işletme haklarının rejime devredilmesinde uzlaştı.

Anlaşmaya göre, rejim, Kanadalı bir şirketin döşeyeceği veya onaracağı borularla kuyulardaki petrolü ve doğalgazı kendi bölgelerine çekecek. Rejim, petrol ve doğalgazdan ürettiği elektriği YPG/PKK'nın işgalindeki alanlara dağıtacak.

- Anlaşmanın detayları

YPG/PKK ihtiyacı olan ham petrolü doğrudan kuyulardan almaya devam edecek.

Kanadalı şirketle kontratın ilk aşama için 6 aylığına yapıldığı, boruların döşenmesine ve mevcut boruların onarımına Deyrizor'dan başlandığı öğrenildi.

Borular, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer ve Tanak sahalarından başlayarak, petrolü rejim kontrolündeki Teym sahasına akıtacak. Son durak ise rejimin Humus'taki rafinerisi olacak.

El Ömer ve Tanak sahalarından çıkan doğalgaz da YPG/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz tesisine gelecek, rejim buradan doğalgazı çekecek.

Bu kapsamda geçen hafta aralarında Rus uzmanların da bulunduğu bir rejim heyeti, ülkenin en büyük petrol sahası El Ömer'i ziyaret etmişti.

16 Temmuz'da da rejim ve YPG/PKK, ülkenin en büyük iki barajı olan Tabka ve Tişrin'in işletmesinin rejime devri için uzlaşmıştı.

YPG/PKK ve rejim, 2 Haziran'da El Ömer'den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya varmıştı. Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye'de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

Irak sınırındaki Deyrizor ili, Suriye'nin en büyük petrol sahalarına ev sahipliği yapıyor. 11 büyük yatak, nehrin doğusunda yer alıyor. Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cefre, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz petrol

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