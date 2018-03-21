YPG/PKK yandaşları Almanya'da SPD binasını işgal etti

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.
Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.
Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.
Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.
Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.
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